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Konuralp pirincinde ekim zamanı

Pirinç üreticisi İsmet Aktepe: "Lezzetiyle çok aranılan bir pirinçtir. Bu açıdan yıllardır ekimi oldukça önemsenmiştir"

Konuralp pirincinde ekim zamanı
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Düzce'de, lezzeti dolayısıyla talep gören, Osmanlı'da saray mutfaklarını süsleyen Konuralp pirincinin ekimine başlandı.

Merkeze bağlı Konuralp beldesinde çiftçiler, şafak vakti sulak alanlara giderek, tenekelerdeki tohumları toprakla buluşturdu. Böylece, tarladan sofraya yaklaşık 120 gün süren pirincin üreticiler açısından meşakkatli yolculuğu başlamış oldu.

Çok zahmetli işçiliği olan pirinç üreticiliği için önceden parsel parsel ayrılan araziler su ile dolduruluyor. Daha sonra bu alanlara çıplak ayaklarla giren üreticiler yaklaşık 4 gün önce ısladıkları çeltikleri su ve toprakla buluşturuyor.

Bölgede dededen toruna geçen çeltik üreticiliğinde 40 yılı geriden bıraktığını anlatan çiftçi İsmet Aktepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konuralp'te çeltik ekiminin Osmanlı döneminden bu yana yapıldığını ve bölgeye ismini veren Konuralp Bey'in de bölgede bu işi yaygınlaştırdığını dile getirdi.

"Lezzetiyle çok aranılan bir pirinçtir"

Aktepe, "Konuralp pirinci Osmanlı mutfağının birinci derecede olmazsa olmazlarından birisiydi. Lezzetiyle çok aranılan bir pirinçtir. Bu açıdan yıllardır ekimi oldukça önemsenmiştir." dedi.

"Bismillah" diyerek bu yıl ekime başladıklarını anlatan Aktepe, şunları kaydetti:

"Ekimlerimize bugün itibarıyla başladık. Allah'ın ambarına tohumumuzu atıyoruz. Artık hasadını bekleyeceğiz. Çamurun içindeyiz. Biz bulaştık ve bırakamıyoruz. Buraya gelmediğimiz çamurun içine girmediğimiz zamanlarda sıkılıyor, daralıyoruz. Burada olmadan rahat edemiyoruz. Suyun içinde huzur buluyoruz. Artık bunun gelirinden filan bir şey beklemiyoruz. Önemli olan burada olmak. Pirinci toprakla buluşturduğumuz günden 120 gün sayarız ve hasada başlarız. Bu tarlalarda 4 ay boyunca duruyoruz."

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PirinçKonuralpDüzce
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