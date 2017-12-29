ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da doğuştan işitme engelli 1 yaşındaki Buğra Topalak'ın sessiz hayatı, halk arasında biyonik kulak olarak bilinen "koklear implant" ameliyatıyla değişti.

Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan Ramazan (32) ile Aysel (25) Topalak çiftinin ilk çocukları 4 yaşındaki Orhan Topalak'ın duymadığı bir aylıkken belirlendi. 2 yıl önce biyonik kulak takılan Orhan, işitmeye başladı. Aldığı özel eğitimlerle konuşmaya başlayan Orhan'ın ilk sözleri "anne ve baba" oldu.

Topalak çiftinin, oğullarının duyması ve konuşmasıyla yaşadıkları sevinç, ikinci çocukları Buğra'nın da işitme engelli olduğunu öğrenmeleriyle yarım kaldı.

Aile, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Hastanenin odyoloji bölümünden Prof. Dr. Deniz Yılmaz tarafından Buğra'ya biyonik kulak takıldı.

Operasyonun ardından 1 yaşında ilk kez duymanın heyecanını yaşayan Buğra, bir süre durakladıktan sonra korkudan ağlamaya başladı. Uzun süre ağlayan minik Buğra'yı anne ve babası sakinleştirmeye çalıştı. Minik Buğra'nın ilk kez duyduğu anlar görüntülendi.

- "En güzeli konuşmaya başladıkları anlar"

Baba Ramazan Topalak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki oğlunun da biyonik kulakla duyduğunu söyledi.

İlk oğlunun sesleri duymaya başladıktan sonra daha mutlu bir çocuk haline geldiğini ifade eden Topalak, "En güzeli konuşmaya başladıkları anlar. 'Baba' demeleri anlatılmaz bir duygu. Konuşunca, duyunca dünyalar bizim oluyor. Biyonik kulak mutluluğumuzun sesi oldu. Biyonik kulak olmasaydı çocuklarım duyamayacak, konuşamayacaktı." dedi.

Anne Topalak ise evladına seslendiğinde kendisine tepki vermesinin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Evde konuşurken çocuğunun hiçbir şeyi duymadığı için tepkisiz kaldığına işaret eden Topalak, "Orhan'ın ilk söze 'baba' olmuştu. Buğra'nın belki ilk sözü 'anne' olur. Yaşıtları gibi her şeyi duyacak, anlatacak, konuşacak. Çok mutluyum." diye konuştu.

- Ağlayanlar, gülenler, şaşıranlar oluyor

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Deniz Yılmaz, biyonik kulağın sesleri, şifrelenmiş elektriksel uyarılara dönüştürülüp beyne aktararak işitme duyusunu sağlayan elektronik bir aygıt olduğunu dile getirdi.

Minik Buğra'nın sesleri ilk duyduğunda ağladığını anlatan Yılmaz, Buğra'nın 15-20 gün sonra biyonik kulağına alışacağını, sesleri daha iyi algılamaya başlayacağını aktardı.



Yılmaz, 1 yaşını geçtikten sonra bu tür çocuklara biyonik kulak ameliyatı yaptıklarına, bu çocukların çevrelerine daha kolay adapte olduklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Buğra da kardeşi gibi konuşmayı tamamen öğrenecek. Sağlıklı bir birey olarak hayatını sürdürecek. Çocuklar ilk sesleri duyduğunda farklı tepkiler veriyor. Ağlayanlar, gülenler oluyor. Bazıları da şaşırıp kalıyor. Zaman içinde çok farklı seslere alışıp hızla konuşmayı öğreniyorlar. Kliniğimizde 4 yılda 140 hasta biyonik kulakla duymaya başladı."



