Konut fiyatları en çok Çankırı'da arttı

İSTANBUL (AA) - REIDIN Emlak Endeksine göre, konut fiyatları ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,82 artarken, konut fiyatlarının en fazla yükseldiği şehir Çankırı oldu.

Türkiye İş Bankası'nın desteğiyle hazırlanan "REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi" ve "REIDIN Emlak Endeksi" ağustos ayı sonuçları açıklandı.

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi'ne göre, ağustos ayı fiyat artışı, bir önceki aya göre yüzde 0,40, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 4,19 oldu. Satışlarda banka kredisi kullanım oranı yüzde 32, peşinat yüzde 22, senet kullanım oranı yüzde 44, stok erime hızı da yüzde 3,1 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde 68 ili kapsayan REIDIN Emlak Endeksi'ne göre konut fiyatlarında, bir önceki aya göre yüzde 0,82 artış yaşandı. Ağustos ayında konut satış fiyatlarının en fazla yükseldiği şehir yüzde 2,09 ile Çankırı oldu. Aynı dönem içerisinde konut satış fiyatlarının en çok azaldığı şehir ise yüzde 0,42 ile Mardin oldu. Bu dönemde konut kira değerlerinin en çok azaldığı şehir yüzde 0,71 ile Karabük, aylık kiraların en çok yükseldiği şehir de yüzde 2,44 ile Bursa oldu.

Ağustos ayında İstanbul Asya yakasında yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0,71; Avrupa yakasında yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0,23 fiyat artışı oldu. Endeksin başlangıç dönemine göre ise Asya yakasındaki projeler Avrupa yakasına kıyasla 11,8 puan fazla artış gösterdi.

Geçen ay yeni konut satışlarında peşinat kullanım oranı temmuz ayına göre 2 puan artarak yüzde 22 ve banka kredisi kullanım oranı 2 puan artarak yüzde 32'ye çıkarken, senet kullanım oranı ise 6 puan azalarak yüzde 44'e geriledi.

Ağustos ayında satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 25'i bitmiş, yüzde 75'i ise bitmemiş konut stoklarından oluştu. Temmuz ayına göre stok erime hızı, adet bazlı yüzde 3,1, metrekare bazlı ise yüzde 3,0 gerçekleşti.





- Yabancılara satış oranı yüzde 6







Bir önceki aya göre, 1+1 konut tipi satışının yüzde 0,97 arttığı ağustos ayında, 2+1 konut tipinde yüzde 0,22, 3+1 konut tipinde yüzde 0,17 ve 4+1 konut tipinde yüzde 0,78 artış yaşandı. 51-75 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0,82 artış yaşanan ağustos ayında, 76-100 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0,12, 101-125 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0,22, 126-150 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0,34, 151 metrekare ve daha büyük alana sahip konutlarda yüzde 0,86 artış görüldü.

Markalı konut projelerinde gerçekleştirilen satışların 6’lık oranı yabancı yatırımcılara yapıldı. Tercih noktasında ağırlıklı olarak (yüzde 35) 2+1 özellikteki konutların öne çıktığı gözlendi. Son 6 aylık ortalamanın yüzde 6 olduğu yabancı yatırımcılara satışlar, nisan ve mayısta yüzde 6, haziranda yüzde 5 ve temmuzda yüzde 4 olarak gerçekleşti.

Yıllık artış oranları değerlendirildiğinde, ağustos ayında satılık konut fiyatlarının en çok yükseldiği ilk 5 il; Balıkesir (yüzde 26,82), Bursa (yüzde 23,10), Çanakkale (yüzde 22,46), Tekirdağ (yüzde 21,01), Ordu (yüzde 20,81) oldu.

Türkiye genelinde 68 ilin tamamını kapsayacak nitelikteki Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi’nde ise bir önceki aya göre yüzde 0,98 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,14 artış gerçekleşti. Kiralık konut fiyatlarının yıllık bazda en çok yükseldiği 5 şehir ise sırasıyla; Aydın (yüzde 21,28), Balıkesir (yüzde 21,08), Yozgat (20,92), Tekirdağ (yüzde 15,27) ve Kırklareli (yüzde 14,42) oldu. Amortisman süresi bakımından, satın alınan evlerin kiraya verildiğinde alış fiyatını en kısa sürede karşılayabildiği illerin başında, ağustos ayı itibarıyla Aydın, Van ve Bilecik geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin, markalı konut projelerinden konut satın alan tüketicilerin, önceki aylarda olduğu gibi ağustos ayında da, peşinat, senet ve banka kredisi seçeneklerinden en fazla senet kullanımını tercih ettiğini belirterek, "Ağustos’ta peşinatın yüzde 22, banka kredisinin yüzde 32, senet kullanımının ise 6 puan gerilemesine rağmen yüzde 44 oranında gerçekleşmesi, proje geliştiricilerin hayata geçirdiği ödeme seçenekleri ve kampanyaların etkisinin halen sürdüğünü gösteriyor." ifadelerini kullandı.