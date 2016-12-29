"Konut kredilerindeki gelişim ekonomik istikrarın yansıması"

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası Şube Bankacılığı Grup Başkanı Süleyman Türetken, aralık ayı itibarıyla konut kredilerinin yıl başına göre yüzde 13 artış gösterdiğini belirterek, sektördeki gelişimin ekonomik istikrarın bir yansıması olduğunu bildirdi.

Süleyman Türetken, yaptığı yazılı açıklamada, bankacılık sektöründe rekabet alanı oluşturan ve tüketicilerin kredi taleplerinde önemli yer tutan konut kredilerinin son yıllardaki artışının 2016'da da devam ettiğini aktardı.

Konut kredilerinde görülen gelişimin ekonomik istikrarın da bir yansıması olduğuna işaret eden Türetken, ekonomideki güven ortamı ve faiz oranlarındaki iyileşmenin bireylerin konut satın alma ve dolayısıyla bankalara olan kredi talebini şekillendiren temel unsurların başında geldiğini kaydetti.

2016 yılı için konut kredilerini değerlendirirken ilk 7 ay ile sonrasını ayrı tutmanın daha anlamlı olacağını belirten Türetken, ocak-temmuz döneminde ipotekli satılan konut sayısı 2015'in aynı dönemine göre yüzde 18 gerilerken, ağustos ayı ile birlikte Ziraat Bankası öncülüğünde başlatılan faiz indirimleri ve sektör temsilcilerinin düzenlediği kampanyaların sonucu olarak ağustos-kasım döneminde 2015'in aynı dönemine göre yüzde 45 artış sağlandığı bilgisini verdi.

Türetken, ocak-temmuz döneminde aylık yüzde 1,18 olarak gerçekleşen sektörün ortalama konut kredisi faiz oranlarının, ağustos ayından başlayarak kayda değer oranda düşüş gösterdiğini, bu durumun konut sektörüne canlılık kazandırdığını dile getirdi.

Aralık ayına gelindiğinde bankacılık sektörünün toplam konut kredisi hacminin 162 milyar lira düzeyine yükseldiği aktaran Türetken, "Bu yılın ilk üç çeyreğinde görülen düşük büyüme hızına rağmen, son çeyrekte bankamızın liderliğinde konut kredileri ivme kazandı ve aralık ayı itibarıyla yıl başına göre yüzde 13 artış gösterdi." ifadelerini kullandı.





- "Her üç kişiden biri Ziraat Bankası'nı tercih etti"





Süleyman Türetken, yıl başından bu yana sektör büyümesinin yaklaşık yüzde 45'inin Ziraat Bankası tarafından gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, "Krediyle konut alan her üç kişiden biri Ziraat Bankası'nı tercih etti. Bankamız bu yıl 100 binin üzerinde vatandaşımızın konut sahibi olmasına finansal destek sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Konut kredisini sadece bir ürün olarak değil, müşterileri ile uzun vadeli birlikteliklerinin önemli bir adımı olarak gördüklerini belirten Türetken, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla, konut kredisi kullandırdığımız müşterilerimizin tüm finansal ihtiyaçlarında bankamızı tercih etmesine yönelik özel çözümler üretiyoruz. Bu konuda yaptığımız çalışmalarla konut kredisi müşterilerimizin ana bankası olma yolunda önemli mesafe kat ettiğimizi görüyoruz. Maliyetlerimizdeki olumlu gelişmeleri sektöre öncülük ederek kredi faizlerimize yansıtıyoruz. Önümüzdeki yıl da piyasa koşullarına göre uygun şartlarda müşterilerimize kredi kullandırmaya devam edeceğiz."

Türetken, Ziraat Bankası olarak özellikle son 3 yılda konut kredilerinde güçlü büyüme performansı göstererek her yıl istikrarlı biçimde pazar paylarını kesintisiz artırmaya devam ettiklerine değinerek, Ziraat Bankası'na olan güven, hızlı ve kolay değerlendirme süreçleri, her kesimden müşteri profiline uygun koşullarda sunulan geniş ürün yelpazesi, müşterilerin gelirine uygun özel ödeme planı seçeneklerinin konut kredilerinde en çok tercih edilen banka olmalarını sağlayan başlıca faktörlerden olduğunu bildirdi.

Süleyman Türetken, çalışmaları sonucu yakaladıkları sektör lideri konumunu 2016 yılında daha da geliştirerek sektör paylarını yüzde 14'ten yüzde 17'ye yükselttiklerini ifade etti.





- "Canlılığın devam etmesini bekliyoruz"





Konut sahibi olmak isteyen müşteriler ile konut üreticisi konumundaki inşaat firmalarının taleplerine uygun çözüm önerileri sunduklarını anlatan Türetken, şöyle devam etti:

"Konut projelerinde, konut geliştiricilerinin bitirmiş olduğu işler, lokasyon, arz-talep dengesi ve satış fiyatlarını bütün olarak değerlendirerek fizibilitesi uygun, satış kabiliyeti yüksek, tüketicilerin tercih edeceği projelerin içinde yer alarak müşterilerimizin uygun koşullarda ev sahibi olmalarına aracılık ediyoruz. Ülkemizin geleceğine umutla bakıyor ve daha güçlü bir Türkiye için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Türetken, "Gayrimenkul sektöründeki canlılığın önümüzdeki yıllarda da devam etmesini bekliyoruz. Kentsel dönüşümün hızlanması, altyapı projeleri ve ulaşım olanaklarının iyileşmesi, genç nüfusun canlı talebi ve şehirleşmenin devam etmesi sektörün gelişimini olumlu yönde etkileyecektir. 2017 yılında yüzde 15-17 civarında pazar büyümesi öngörüyoruz. Ziraat Bankası olarak da sektör ortalamasının üzerinde büyüme gerçekleştirerek lider konumumuzu sürdürmeyi hedefliyoruz." yorumunu yaptı.