Konut satışında tarihi rekor gelecek

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Konut satışları, yılın 11 ayında, 2015'in aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 1 milyon 200 bine dayandı. Satış rakamlarının yıl sonunda en az 1 milyon 300 bini bulması ve yeni bir tarihi rekor kırması bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı istatistiklere göre, konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,1 artarak 132 bin 655 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 499 konut satışı ve yüzde 17 ile en yüksek paya sahip oldu.

Konut kredisi faiz oranlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve Ziraat Bankası'nın başı çekmesiyle ağustos ayının sonlarından itibaren düşmeye başlaması özelde ipotekli satışları genelde ise toplam satışı ciddi şekilde artırdı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,4 artması dikkati çekti. Kasımda 48 bin 941 olan ipotekli satışların toplam içindeki payı yüzde 36,9 olarak gerçekleşti.

İpotekli satışlarda 8 bin 949 konut satışı ve yüzde 18,3 pay ile ilk sırayı İstanbul alırken, toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 56,8 ile Ardahan oldu.

Konut satışlarının artmasında eylül ayında alınan kararla konutta kredi kullanım oranının yüzde 75'ten 80'e çıkarılması ve 15 Temmuz'dan sonra Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) ile Emlak Konut GYO'nun başlattığı kampanyalar da ciddi şekilde etkili oldu.

Söz konusu gelişmeler sayesinde özellikle eylül-ekim-kasım aylarında konut satışları istikrarlı şekilde arttı.



- Darbe girişimi atlatıldıktan sonra artış hızlandı



Yıl genelinde yatay seyreden konut satışlarında geçen yılın aynı dönemlerine göre en yüksek düşüş 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle bu ayda yaşandı. Geçen yıl temmuzda 96 bin 589 olan satış rakamı bu yıl yüzde 15,8 düşüşle 81 bin 343'te kaldı.

Yılın 11 ayında en yüksek artış yüzde 25,1 ile ekim ve kasım aylarında yaşandı. Ekim ayında 130 bin 274'e yükselen satış rakamı, kasımda ise 132 bin 655'e ulaştı.

Kredi faiz oranlarının düşmesi ve kampanyalar, son 4 ayda geçen yılın aynı dönemine göre satış rakamlarının artmasını ve her geçen ay yükseliş yaşanmasını sağladı.



- "Aralıkta satışlar sürecek, yeni rekor gelecek"



İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, yılın ilk 11 ayında satış rakamının 1 milyon 198 bini aştığını belirterek, aralık ayından da umutlu olduklarını söyledi.

Darbe girişimi, kredi notunun düşürülmesi, terör eylemleri gibi ülkenin birliğini ve beraberliğini bozacak, ekonomik istikrarını olumsuz etkileyecek tüm sıkıntılara rağmen satışların ilk 11 ayda yüzde 4,5 arttığını dile getiren Durbakayım, "Bu çok ama çok önemli bir gelişme. Bu, ülke ekonomisinin sağlam olduğunu gösteriyor." dedi.

Durbakayım, öte yandan yaz tatilinin uzun sürmesi ve bayram tatillerinin birleşmesi gibi ev satışlarını olumsuz etkileyen gelişmelerin de yaşandığını ifade ederek, "Tüm bu zorlu şartlara rağmen sektörümüz büyük bir başarı gösterdi. Sektörün durma noktasına geldiği anda Emlak Konut GYO devreye girdi. Emlak Konut'un başlattığı tarihi kampanya ile sektör üzerinde dolaşan kara bulutlar dağıldı." diye konuştu.

Türkiye genelinde geçen yıl 1 milyon 289 bin 320 konut satıldığını hatırlatan Durbakayım, ülkede hala ev sahibi olmayı bekleyen ciddi bir kesim bulunduğunu ve potansiyelin devam ettiğini bildirdi.

Durbakayım, "Aralık ayında da en az 100 bin satış olacağını ve konutta yeni bir tarihi rekor kırılacağını düşünüyorum. Yılı 1 milyon 300 bin ila 1 milyon 350 bin arasında bir rakamda kapatırız." ifadelerini kullandı.



- "Satışlardaki en büyük etken faizlerin düşmesi"



Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Ömer Faruk Çelik, Türkiye genelinde yüzde 25, İstanbul'da ise yüzde 17'lik artış yaşandığını belirterek, TÜİK'in bu verilerinin tapuya dönüşen işlemler olduğunu bildirdi.

Çelik, "Yani biz satış vaadi sözleşme yapıyoruz ve bu tapuya yansımıyor. 2 yıl sonra proje bitince tapuya kaydı düşülüyor. Bu rakamların bir kısmı 2014'ün rakamları diyebiliriz." dedi.

Ülke genelinde 11 ayda yüzde 4,5'lik artışın normal olduğunu dile getiren Çelik, ancak yıl içinde ciddi sıkıntılar yaşandığı düşünüldüğünde bu rakamın bir başarı olarak kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

Çelik, "Özellikle son 2 ayda yüzde 25'in üzerindeki artışta Cumhurbaşkanımızın çağrısı sonrası kredi faiz oranlarının düşmesinin yüzde 100 etkisi oldu. Önce kamu bankaları sonra da diğerleri faizi yüzde 1,10-1,15'lerden yüzde 0,90'lara çekti. Bu düşüş insanların ev alma isteğini tetikledi." diye konuştu.



- Son 11 ayın satış rakamları



TÜİK verilerine göre, geçen yıl ve 2016'nın 11 ayında gerçekleşen konut satışları şöyle:



2015 2016 Artış Oranı (%) Ocak 86.167 84.556 -1,9 Şubat 95.021 101.703 7,0 Mart 116.030 117.205 1,0 Nisan 119.317 106.348 -10,9 Mayıs 107.888 114.800 6,4 Haziran 110.657 106.187 -4,0 Temmuz 96.589 81.343 -15,8 Ağustos 112.463 114.751 2,0 Eylül 92.483 108.918 17,8 Ekim 104.098 130.274 25,1 Kasım 106.008 132.655 25,1 Toplam 1.146.721 1.198.740 4,5