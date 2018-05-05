"Konutta KDV indirimi sektöre can verecek"

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Bakanlar Kurulu kararıyla konutta KDV ve tapu harcında yapılan indirimlerin sektördeki canlılığı, dinamizmi ve iç talebi artıracağını belirten sektör temsilcileri, bu kararın satışlara olumlu yansıyacağı görüşünde.

Konut sektörünün temsilcileri, Bakanlar Kurulu kararıyla konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18'lik KDV'nin 31 Ekim'e kadar yüzde 8'e, tapu harcı oranının da yüzde 4'ten 3'e indirilmesini değerlendirdi.

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Yetgin, 2017'de benzer bir uygulama yapıldığını ve sektöre hareket ve ivme kazandırdığını belirterek, "Benzer bir sonucu bu sefer de göreceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Öteden beri konut alıcısını bu masrafların negatif etkilediğini gördüklerini dile getiren Yetgin, bu anlamda bu indirimlerin çok olumlu olduğunu söyledi.

Yetgin, her ne konjonktürel dönemlerden geçilse de konut ihtiyacının her daim olduğunu kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birtakım sıkıntı dönemler yaşasak da konut ihtiyacı devam ediyor. Alımlar sadece erteleniyor. Bu erteleme de sektörü olumsuz etkiliyor. Ayrıca Ramazan ayından sonra gelecek yaz mevsimi ile durgun bir dönem yaşayacağız. Ekime kadar bu uygulamanın söz konusu durgunluğa karşı bir hareketlilik getireceğini düşünüyoruz. Ayrıca konut maliyetleri gerçekten henüz satışa yansımadı. Her zamanki gibi konut almanın tam zamanı diyoruz. Bu çerçevede üreticiler çeşitli kampanyalar ve alternatif proje sunumu gerçekleştiriyor."





- "Piyasayı harekete geçirecek bir adım"





İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, piyasanın durgun olduğu dönemde atılan her adımın olumlu olduğunu ve bu adımların sevindirici olduğunu söyledi.

Kendilerinin tapu harçlarının yüzde 4'ten yüzde 2'ye düşmesini talep ettiklerini, fakat bunun da önemli bir gelişme olduğunu anlatan Durbakayım, "KDV yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü. Birçok büyük projede KDV dahil yapılıyor. Zaten indirdiğimiz için burada indirim yapılması marka projelerde zor gibi. Ancak müstakil satışlarda bu yüzde 18'den 8'e düşürülmesi olumlu." dedi.

Durbakayım, hayata geçirilen bu uygulamaların piyasayı harekete geçirecek bir adım olarak düşünebileceğini aktardı.





- "Canlılığı, dinamizmi ve iç talebi artıracak"





Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu, KDV ve tapu harcında yapılan indirimlerle kalkınma ve büyüme açısından stratejik öneme sahip konut sektöründeki canlılığın, dinamizmin ve iç talebin artacağını söyledi.

Özellikle kredi faizlerinin yüksek olduğu bir ortamda atılan bu adımın gayrimenkul sektöründeki satışların ivme kazanması açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Nuhoğlu, yapılan bu düzenlemenin satın alma eğiliminde olan tüketiciyi alıma teşvik edeceğinin altını çizdi.

Nuhoğlu, "Bu indirim oranını döviz kurlarının ve faizlerin yüksek olduğu bir dönemde kalıcı hale getirmek gerekir." dedi.

Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, KDV indiriminin geçen yıl da yapıldığını ve bunun faydasını gördüklerini belirterek, özellikle ticari alanlardaki KDV yüksekliğinin satışları düşürdüğünü söyledi.

Demir, "Gönül daha çok düşmesini isterdi ama yüzde 8'e düşürülmesi de çok iyi. Bu indirim özellikle ticari alan satışlarını fazlasıyla karşılayacaktır." dedi.

Tapu harcındaki kısmi de olsa düşüşün yaz aylarındaki durgunluğu bir nebze de olsa hareketlendireceğini dile getiren Demir, özellikle lüks konutlarda indirim yüksek olacağı için hareketliliğin daha fazla hissedilebileceğini aktardı.

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal, Türkiye'de ilk üç ay konut satış rakamlarına bakıldığında banka kredili konut satışının yüzde 30'un üzerinde eridiğini gördüklerini belirterek, bu büyük düşüşte konut kredi faiz oranlarının geçen seneye kıyasla yüksek oluşunun etkisinin büyük olduğunu söyledi.

Geçen sene tapu harcında ve KDV'de indirim, damga vergisinde muafiyet gibi uygulamalar olduğunu anımsatan Akbal, "Bakanlar Kurulu'nun bugünkü kararı bu açıdan geçen seneki konut satış istatistiklerini geçmek ve belki de bir rekor kırmak açısından son derece olumludur. Eğer konut kredi faiz oranları ile ilgili bir çözüm de bulunursa sektörün yıllardır devam eden ivmesinin önünde hiçbir engel kalmayacaktır." dedi.





- "Bekleyen talebin alıma dönüşmesine neden olacak"





Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, devletin sektöre verdiği desteklerin daralan ekonomiye katkı sağlayacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Taşınmazların alım-satım maliyetlerine ilişkin vergilerin 6 ay boyunca azalması, 150 metrekareden büyük konutların tesliminde KDV oranındaki düzenleme ve tapu harcı oranının da yüzde 4'ten yüzde 3'e düşmesi alım için bekleyen talebi harekete geçirir. Uygulama, özellikle büyük metrekarelerde üretilen lüks konuta talebi artırır. Alınan kararın, bekleyen talebin alıma dönüşmesinde büyük itici güç olacağını düşünüyorum. Ancak bu düzenlemenin 31 Ekim'e kadar değil de yıl sonuna geçerli olması daha fazla verim sağlardı."

Cihan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Yavuz Pala, düzenlemeyle sektörün yüzünün güleceğini belirterek, ayrıca tapu harçlarında yapılan indirimin iş yerleri için de geçerli olmasının bu yöndeki talebi artıracağını söyledi.





- "Hem konut alıcısına hem de üreticisine ciddi katkı sağlayacak"





İkiel Grup Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Ekşi, tapu harcının yüzde 4'ten yüzde 3'e inmesinin önemli bir teşvik olduğunu belirterek, "Bu durum hem konut alıcısına hem de konut üreticisine ciddi katkılar sağlayacaktır. Gayrimenkul alım satımlarında devletin önemli bir gelir kaynağı olan tapu harcı düzenlemesi ile hem sektör, hem devlet, hem de konut alıcısı kazanacak." dedi.

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, bu indirimlerle biriken stokların erime trendine geçeceğini söyledi.

YG İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Gülhan, uzun zamandır bu indirimleri beklediklerini kaydederek, "Bundan sonra büyük ve lüks segmentteki konutlara olan ilgi artacaktır." diye konuştu.

Bahaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdüssamet Bahadır, düzenlemenin konut piyasasını canlandıracak bir adım olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Büyük metrekarelerde KDV ve tapu harcının düşmesi ile alıcı ekim sonuna kadar borcunu kapatıp tapu almak isteyecektir. Çünkü burada yüzde 10'luk bir avantaj söz konusu. Bu da şirketlere erken finans desteği sağlayacaktır. Burada hem alıcı hem de konut üreticisi birlikte kazanır. Büyük dairelerin satışlarını hızlandıracak olan KDV avantajı büyük daire seven Türk halkı ve oturumcu içinde büyük bir fırsat."

Denge Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bayram, ekonomiyi canlandırma adımlarının en önemli desteğinin inşaat sektörü için atıldığını söylerken Omran Holding Genel Müdürü Ergin Bayram, "KDV indirimi ve tapu harçlarındaki düşüş de bu destekler arasında yer alıyor. Sektörün beklediği bir karar uygulamaya alınıyor. Ayrıca konut kredi faizlerinin düşürülmesi de bu kararların etkilerini olumlu yönde artıracaktır." ifadelerini kullandı.