Konya için kar uyarısı

ANKARA (AA) - Konya'nın güney ve batı ilçeleri ile Konya-Antalya yolunun Toroslar bölümünde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu gece saatlerinden sonra Konya'nın güney ve batı ilçeleri ile Konya-Antalya yolunun Toroslar bölümünde, kar yağışlarının yer yer yoğun olacağı öngörülüyor. Bölgede görülecek kar yağışının, yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksama, kuvvetli rüzgarla tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.