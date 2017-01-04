Konya Ovası son 14 yılın en yağışlı aralık ayını gördü

KONYA (AA) - ENGİN ÖZEKİNCİ - Devlet Su İşleri (DSİ) 4. Bölge Müdürü Birol Çınar, Meteorolojiden alınan bilgilere göre bölgenin aralık ayında son 14 yılın en fazla kar yağışını aldığını belirterek, "Ocak ve şubatta da bu şekilde devam ederse karların erimesiyle barajların doluluk oranları artacaktır." dedi.

Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya kapalı havzasında yaşanan kuraklığı yakından takip ettiklerini söyledi. Geçen yılın ciddi anlamda kurak geçtiğini, bunun da baraj ve göletlerdeki doluluk oranlarını olumsuz etkilediğini belirten Çınar, yapılan ölçümler sonucunda baraj ve göletlerde yeterli miktarda suyun depolanamadığına işaret etti.

Çınar, Apa Barajı'nda doluluk oranının yüzde 6 ile son yılların en düşük seviyesinde olduğunu ifade etti.

- "Beyşehir Gölü'nde yeterli su depolanamadı"

İçme ve sulama amaçlı kullanılan Altınapa Barajı'nda doluluk oranının geçen yıl yüzde 54 olduğunu vurgulayan Çınar, şunları aktardı:

"Bu sene ise bu oran yüzde 11'e düştü. Sille Barajı'nda doluluk oranı yüzde 47 ile normal seviyede. Ereğli İvriz Barajı yüzde 25 doluluk oranıyla son yılların en düşük seviyesindedir. Ilgın Çavuşçu Depolaması'nda geçen yıl yüzde 48 olan doluluk oranı bu sene yüzde 12'dir. Suğla Depolaması'nda ise doluluk oranı yüzde 45'tir. En önemli kaynaklarımızdan biri olan Beyşehir Gölü'nde de 2015-2016 yıllarının çok kurak geçmesi sonucu yeterli su depolanamadı. Ayrıca kayıplar ve buharlaşmayla su seviyesi geçen yıla göre 1 metre daha düşük ölçüldü. Bu da Beyşehir Gölü'nün uzun yıllar ortalamasına göre en düşük seviyede olduğunu göstermektedir."

Çınar, aralık ayında beklenen kar yağışının, Konya kapalı havzasıyla buluştuğunu aktardı.

Kurak geçen 2016 yılı kapanırken depolamaların kaynağını teşkil eden yağışların gelmesinin çiftçiyi sevindirdiğini anlatan Çınar, "Karların erimesiyle doluluk oranlarındaki olumsuz durum değişecek. Meteorolojiden aldığımız verilere göre bölgemizin aralık ayında son 14 yılın en fazla kar yağışını alması bizi umutlandırdı. Ocak ve şubatta da bu şekilde devam ederse karların erimesiyle barajların doluluk oranları artacaktır." diye konuştu.

Öte yandan Konya'daki yoğun kar yağışının, içme suyu ve tarımsal faaliyetlere olumlu etki edeceği bildirildi.