Konya YHT Garı ile Lojistik Merkezi'nin temel atma töreni

KONYA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Bugünlerde Türkiye ile uğraşmasalar, işleri rast gitmeyenler var. Almanya bugün seçimlere hazırlanıyor ya, işi gücü Türkiye. Yatıyorlar kalkıyorlar Türkiye. Türkiye olmazsa işleri rast gitmiyor." dedi.

Başbakan Yıldırım, Konya Yüksek Hızlı Tren Garı ile Kayacık Lojistik Merkezi'nin temel atma töreninde, yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülkesini yabancı ülkelere şikayet ettiğini belirtti.

Yıldırım, "Ne diyor? 'Türkiye'de can güvenliği yok mal güvenliği yok aman gelmeyin' ülkesini yabancılara kötülüyor. Ama Kılıçdaroğlu'na rağmen Türkiye'de turizm büyümeye devam ediyor. Misafirlerimiz gelmeye devam ediyor. Milletin demokrasi aşkını istismar ederek, sağı solu yakanlara cici çocuk muamelesi yapanlar, Türkiye'nin geleceğinde hiçbir katkısı olmaz.Türkiye ekonomisi kötü gidiyor dedikodularıyla istikrarımızı geleceğimizi hedef alanlar avucunu yalayacaklar." ifadesini kullandı.

Konya'nın "Ali Cengiz oyunları"na pabuç bırakmayacağına vurgu yapan Başbakan Yıldırım, "Bunlar iflah olmaz. Bu muhalefet cephesi baktı ki işler istedikleri gibi gitmiyor, ne yaptı 'bir adelet yürüyüşü yapayım' dedi. İyi güzel de adalet yürüyüşü yaparken, sağ kolunda PKK bölücülerini destekleyen partinin temsilcileri, sol kolunda 15 Temmuz alçak FETÖ darbecilerinin temsilcileri kolkola yürüdüler. Bu yürüyüş, adelet yürüyüşü değil, bir gaflet yürüyüşü olmuştur. Eğer yürümek istiyorsan, milletle beraber yürüyeceksin. Milletin yürüdüğü istikamette yürüyeceksin." diye konuştu.

Yıldırım, terör örgütleriyle, FETÖ'cülerle adaletinin bulunamayacağını, milletin sevgisinin kazanılamayacağını bildirdi.

"Ey Kılıçdaroğlu bırak bu şikayet etmeleri, bırak bu bölücülerle FETÖ'cülerle iş tutmayı, eğer bir fikrin varsa bu ülkenin geleceği için söyleyecek sözün varsa gel, bunu söyle. Hangi projeleri Konya için düşünüyorsun, bunu anlat." diyen Yıldırım, Konya'nın 15 Temmuz'da bir destan yazdığını anımsattı.

Yıldırım, "Allah sizden razı olsun siz meydanlardaydınız, biz meydanlardaydık ama Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğunu cümle alem biliyor." diye konuştu.

- "Birlikte hareket edin"

Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimini yapanlardan hesap sormak için ne gerekiyorsa yapılacağını vurgulayarak, "Kandil'deki PKK yöneticileri diyor ki 'Aman CHP ile HDP, FETÖ bir araya gelin 2019'da birlikte hareket edin, AK Parti bu seçimleri kazanmasın.' Şimdi bir yeni ortaklık arayışı içine girdiler. Bugüne kadar, bu ülke, bu millet darbecilere bölücelere bu milletin kardeşliğini bozanlara tokat gibi cevapları seçimlerde verdi, bir daha da verir, ondan sonra da verir ebediyen de verir." açıklamasını yaptı.

Milletin kendisine karşı açılan her cepheye gerekli cevabı verdiğini aktaran Yıldırım, vatandaşlardan bu değerlere sahip çıkmalarını istedi.

- "Terörün iyisi kötüsü olmaz..."

Başbakan Yıldırım, milletten aldıkları güçle terörün üstesinden geleceklerini belirtirken, terörün adeta bir mikrop gibi dünyanın başına bela olduğunu kaydetti.

Son iki yılda sadece Avrupa'da 20'den fazla terör olayının meydana geldiğini hatırlatan Yıldırım, "Bu konuda Türkiye yıllardan beri bütün dünyaya bir çağrıda bulunuyor, diyoruz ki terörün iyisi kötüsü olmaz, terör insanlığın başının belasıdır. Onun için gelin bir olalım beraber olalım.Teröre karşı birlikte mücadele edelim. Biz böyle derken maalesef kulaklarını kapadılar. Ama artık şu anlaşıldı ki terör her yerde olur. İstanbul, Konya ne kadar güvenliyse Londra ancak o kadar güvenlidir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı sırasında Konya için yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Başbakan Yıldırım, milletvekilleri ve belediye başkanlarını da kutladı.

Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir de bugünlerde Türkiye'yle uğraşmasalar, işleri rast gitmeyenler var. Almanya bugün seçimlere hazırlanıyor ya, işi gücü Türkiye. Yatıyorlar kalkıyorlar Türkiye. Türkiye olmazsa işleri rast gitmiyor. Almanya Türkiye hakkında ne diyor 'efendim Türkiye bizim egemenlik hakkımıza müdahale ediyor.' Neymiş Cumhurbaşkanımız Almanya'da seçimlerle ilgili oradaki vatandaşlarımıza tavsiyelerde bulunuyor. 'Peki kardeşim adama sormazlar mı PKK'lıları FETÖ'cüleri bağrınıza basarsanız Türkiye'nin düşmanlarına kucak açarsanız Türkiye'den ne bekleyeceksiniz?' Aferim mi? diyecek Türkiye. Türkiye'ye laf söylerken, kendi söyleyecek lafların nereye gideceğini de hesap edeceksiniz. Ne diyor Dışişleri Bakanı, ne diyor Sayın Merkel, 'Biz şimdi artık hükümetle değil, AK Parti ile değil, referandumda yüzde 51,6 alan sonuçla değil hayır verenlerle ilgileneceğiz, onlarla ortaklık yapacağız.' Bunu söylerken bu lafın nereye gittiğinin farkında değil, Türkiye'nin içişlerine karıştığının farkında değil. Biz laf edince de efendim niye böyle oluyor. Kusura bakmayın."

Başbakan Yıldırım konuşmasına devam ettiği sırada hızlı tren geçmesi üzerine, treni işaret ederek, "Allah yapanlardan razı olsun." dedi.

Almanya Başbakanı'nın diğer Avrupa ülkelerinin iradeleri ve egemenlik haklarını hiçe saydığını belirten Yıldırım, Merkel'in Gümrük Birliği ile ilgili diğer Avrupa ülkelerin yaptığı çağrıya tepki gösterdi.

Yıldırım, "Ey Almanya sen 27 birlik ülkesine talimat mı veriyorsun? Bu birliğin patronu sen misin? Patronsun da biz bunu bilmiyor muyuz? Açıklayın 'bu birlikte benim dediğim olur, benim istemediğim hiç bir şey olmaz' diye açıklayın da herkes de bilsin bu Avrupa Birliği'nin ne olduğunu. Bu konuda iki ülkenin tarihsel dostluğa ve birlikteliğine zarar verecek hal ve hareketlerden artık vazgeçin." diye konuştu.

(Sürecek)



