Konya Yüksek Hızlı Tren Garı ve Lojistik Merkezi temel atma töreni

KONYA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a hitaben, "Dünyada bu kadar güçlü yürüyüşünüzü devam ettirdiğiniz sürece, biz de sizlerin arkanızda yol yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Arslan, Kayacık mevkisinde, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirilen Konya Yüksek Hızlı Tren Garı ve Lojistik Merkezi'nin temel atma töreninde konuştu.

AK Parti Hükümeti'nin 15 yıldır Konya'ya önemli hizmetlerde bulunduğunu söyleyen Arslan, "Bu hizmetlere, Konya-Seydişehir yolu, Alacabel Tüneli, Tınaztepe Tüneli de dahil ki Tınaztepe Tüneli'nin hem sıcak asfalt olması hem bağlantı yolunun bölünmüş yol olmasıyla ilgili ihaleyi 6 Eylül'de yapıyoruz. Projenin tamamını, güzergahı da 8 kilometre kısaltacak, konforunu yükseltecek şekilde 2 yıl içinde bitireceğiz." diye konuştu.

Arslan, Konya-Beyşehir yolundaki çalışmaların da sene sonunda tamamlanacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Sayın Başbakanım, Konya çevreyolu çok önemli bir sözünüzdü. Sizin zamanınızda başlamıştı ve bir an önce bitirilmesi konusunda talimatlarınız vardı. 22 kilometrelik kısmını bu sene sonunda bitireceğiz, 49 kilometrelik kısmının, 2 çarpı 3 şerit olmasıyla ilgili ihalesini 22 Ağustos'ta, yani bundan 3 gün sonra gerçekleştirmiş olacağız. Kalan kısmının da proje çalışmalarını bitiriyoruz. İnşallah bu sene sonunda proje çalışmalarını bitirip onun da ihalesine çıkmış olacağız."

Konyalıların Hadim yolunu çok önemsediğini belirten Arslan, şöyle konuştu:

"Burası Eğiste Viyadüğü de dahil, çok önemli bir köprü, viyadüğün olduğu bir proje. İnşallah bunu da önümüzdeki yıl bitiriyoruz. Eğiste Viyadüğü'ne başladık. O kısmını da 2020'de bitirmiş olacağız. Bin 372 metre boyundaki Eğiste Viyadüğü şu ana kadar Türkiye'de yapılmış en yüksek viyadük olacak ki ayak yüksekliği 165 metre. Konya-Karaman ayrımı, Çumra yolu çok önemsenen bir yol. Daha önce tek yol sıcak asfalt haline getirilmişti, bunun da bölünmüş yol olması talimatını vermiştiniz, onu da önümüzdeki yıl bitirmiş olacağız. Seydişehir-Bozkır yolunu önümüzdeki yıl bitireceğiz ve yine Derbent yoluyla ilgili de proje çalışmaları bitiyor. Bu sene bitirip inşallah önümüzdeki yıl yapımına başlamış olacağız."

Yüksek Hızlı Tren, Lojistik Merkezi ve yapımı planlanan metro sistemlerinin entegrasyonuyla ilgili geceyi gündüze katarak çalıştıklarını ifade eden Bakan Arslan, "Biliyoruz ki lojistik merkezleri sadece Konya'da değil, Türkiye'nin her yerinde yapılmakla birbirini destekliyor olacak." diye konuştu.

Karaman'da yapılacak lojistik merkezin de müjdesini veren Arslan, projenin ihale sürecini başlattıklarını, 3 Ekim'de teklifleri alacaklarını bildirdi.

Arslan, Başbakan Yıldırım'ın Konya'yı Antalya'ya bağlama talimatıyla ilgili proje çalışmalarını da sürdürdüklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Başlattığınız projeleri hiçbir sekteye uğratmadan, talimatlarınızı birbir yerine getirmek adına, 100 bin kişilik Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme ailesi olarak gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Biliyoruz ki bu yolculukta yolumuzu açanlar var. Elbette ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, sizlerin önderliğiniz bizim yolumuzu açıyor ama biliyoruz ki sizin gücünüzün arkasında, Cumhurbaşkanımızla birlikte yaptığınız işlerin arkasında milletimiz var. Onların bu desteği olduğu, siz dünyada bu kadar güçlü yürüyüşünüzü devam ettirdiğiniz sürece, biz de sizlerin arkanızda yol yürümeye devam edeceğiz."

- "Konya bir manevi lojistik merkezidir"

Eski başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu da Konya'ya lojistik merkezi yapılmasının özel bir anlam taşıdığını söyledi.

Konya'nın değerlerin, irfanın, hikmetin lojistik merkezi olduğunu belirten Davutoğlu, "Konya her şeyden önce bir manevi ve tarihi lojistik merkezidir. İnsanlar burada birikir. Burada hikmet, irfan, vefa dersi alırlar ve sonra diğer diyarlara bu dersi taşırlar. Konya bu anlamda Hazreti Mevlana ile temsil edilen bir manevi lojistik merkezidir." dedi.

Tarihte Konya'dan güç almayan hiçbir siyasi hareketin başarılı olamadığını ifade eden Davutoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 16 yıl önce AK Parti hareketini başlattığından bu yana bu harekete en büyük desteği Türk siyasetinin lojistik merkezi olan Konya vermiştir, vermeye de devam edecektir. Ne görürse görsün, Konyalı, manevi ve siyasi bir merkez olarak ufka, yüreğe ve vicdana bakar." değerlendirmesinde bulundu.

Davutoğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Konyalıların üstün bir mücadele gösterdiğini, Konya'nın girişimin ilk dakikalarında ayağa kalkan şehirlerden biri olduğunu hatırlattı.

Konuşmasında Atiker Konyaspor'un başarısına da değinen Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Avrupa sahalarına çıkmaya ve al bayrağı oralarda temsil etmeye hazırlanırken, Konyaspor'a verilen cezayı haksız buluyoruz. Böyle bir şehri, Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmeye hazırlanan bir kulübü, manevi olarak bu derece psikolojik bir darbeye muhatap kılmak doğru olmadı, yakışmadı. Konya çok daha iyisini hakediyor. İnşallah Konyaspor bu cezayı verenlere en iyi cevabı sahada verecek."





