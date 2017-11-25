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Konya'da 18 okul ve 4 iş yerinden hırsızlık iddiası

- Kent merkezinde son bir ayda 18 okul ve 4 iş yerinde hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı - Adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi tutuklandı

Konya'da 18 okul ve 4 iş yerinden hırsızlık iddiası

KONYA (AA) - Konya'da 18 okul ve 4 iş yerinde hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir ayda kent merkezindeki 18 okul ve 4 iş yerinden 10 bin lira değerinde telefon, bilgisayar ve para çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Olayların yaşandığı okul ve iş yerlerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin, Antalya'daki açık cezaevinden firar eden Ahmet S. (19) ile Hasan K. (24), Murat Y. (20) ve Tuba K. (22) olduğunu belirledi.

Adresleri belirlenen 4 şüpheli, polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Zanlılar, kısa süren kovalamaca sonrasında yakalandı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan Ahmet S. ve Hasan K. tutuklandı, Murat Y. ve Tuba K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

- Kapıyı tekmeyle kırmış

Şüphelilerden birinin hırsızlık olayının gerçekleştiği okulda kapıyı tekmeyle kırdığı belirlendi. Kapıya tekme atılması, okuldaki güvenlik kameralarınca kaydedildi.


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