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Konya'da 5 katlı bina çökme tehlikesine karşı boşaltıldı

- Meram ilçesindeki 5 katlı bir bina, iki dairesinde çatlaklar oluşması, camların kırılması ve duvarların taşıyıcı özelliklerini kaybetmeye başlaması nedeniyle boşaltılarak, mühürlendi

Konya'da 5 katlı bina çökme tehlikesine karşı boşaltıldı

KONYA (AA) - Konya'da 5 katlı bir bina, çatlaklar oluşması ve duvarların taşıyıcı özelliklerini kaybetmeye başlaması nedeniyle boşaltıldı.

Merkez Meram ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi Gaz Deposu Sokak'taki 5 katlı bir binadan gelen sesleri duyan apartman sakinleri, polisi aradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, binadakileri tahliye ettikten sonra AFAD ve belediye ekiplerine bilgi verildi.

İncelemeler sonunda, binadaki 10 daireden 2'sinde çatlakların oluştuğu, camların kırıldığı ve duvarların taşıyıcı özelliklerini kaybetmeye başladığı belirlendi.

Boşaltılan bina, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Yaklaşık 30 yıllık olduğu belirtilen binanın, incelemeler tamamlandıktan sonra yıkılacağı öğrenildi.

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