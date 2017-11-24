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Konya'da AK Partilileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

- Kazada, eski AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali Okur ile AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Özbuğday'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi yaralandı

Konya'da AK Partilileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

KONYA (AA) - Konya'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu, aralarında eski AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali Okur'un da bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Konya-Seydişehir karayolu Krom Kavşağı'nda Ayşe Koçak idaresindeki 42 FHP 62 plakalı otomobil ile AK Partilileri taşıyan Süleyman Ökmen yönetimindeki 42 AK 020 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi.

Kazada, sürücülerle minibüste bulunan 24. Dönem AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali Okur, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Özbuğday ve partililer Mustafa Gönüllü, Gülfem Yavuz Arı, Necati Sametoğlu, Vesile Esra Aldur ile kızı Ayşe Naz Aldur yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahale sonrası ambulansla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Özel bir hastaneye kaldırılan Okur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Okur ve diğer partililerin, parti çalışmalarına katılmak üzere Konya'nın Seydişehir ilçesine gittikleri öğrenildi.

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AK PARTİKonyaTrafik Kazası
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