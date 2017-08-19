Konya'da baba ile 2 oğlu komşuları tarafından öldürüldü

KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde bir baba ve 2 oğlu, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunduğu belirtilen komşuları tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

İddiaya göre, Yakup K. (43) ile oğlu Ramazan K. (17), arazi nedeniyle anlaşmazlık yaşadıkları Celal Altuntaş'ın (60) ilçeye bağlı Reşadiye Mahallesi Karadölek mevkisindeki tarlasına gitti.

Yakup ve Ramazan K, Celal Altuntaş'ın tarlada balya toplayan oğlu İsmail Altuntaş'ı (34) tüfekle vurarak öldürdü.

Silah sesini duyan Celal Altuntaş tarladaki evinden dışarı çıktığında şüphelilerin araçla üzerine geldiğini görünce evin önündeki kamyonete binerek kaçmaya başladı ancak kısa süren kovalamacanın ardından baba ve oğlu, aracın önünü keserek Celal Altuntaş'ı da aynı tüfekle vurdu.

Katil zanlıları, daha sonra Altuntaş'ın aynı tarladaki diğer oğlu Şemsettin Altuntaş'ı (29) da kaçmasına fırsat vermeden öldürdü.

Yakup ile oğlu Ramazan K, olayın ardından Emirgazi İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, tarlada inceleme yaptı.

Öldürülen baba ile 2 oğlunun yakınları olay yerinde gözyaşı döktü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öldürülen İsmail ve Şemşettin Altuntaş'ın evli oldukları ve 3'er çocuklarının bulunduğu, İsmail Altuntaş'ın çocuklarından birinin 15 gün önce dünyaya geldiği öğrenildi.