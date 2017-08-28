Konya'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde balkondan düşen Suriyeli çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Beytepe Mahallesi Şehit İdris Ulu Sokak'ta 4 katlı binanın ikinci katında balkonda oynayan 1,5 yaşındaki Suriyeli Ragat El Halef, henüz belirlenemeyen nedenle toprak zemine düştü.
Komşuları tarafından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Halef, acil servisteki müdahalenin ardından ambulansla Konya'ya sevk edildi.
Halef'in anne ve babası acil servis önünde gözyaşlarına hakim olamadı.
Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.