Konya'da başıboş köpekler 32 koyunu telef etti

KONYA (AA) - Konya'da başıboş köpekler, girdikleri ahırdaki 32 koyunu telef etti.

Alınan bilgiye göre, Haki Taşkın'a ait merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi'ndeki ahıra giren başıboş köpekler, içerideki koyunlara saldırdı.

Köpekler, hayvanlardan 32'sini telef etti.

Çiftlik sahibi Haki Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışanların bilgi vermesi üzerine olay yerine geldiğini ve 32 hayvanın telef olduğunu gördüğünü söyledi.

Bölgede başıboş köpeklerin sürü halinde gezdiğini, önlem alınmazsa aynı olayın başkalarının da başına gelebileceğini belirten Taşkın, "Elbetteki onların da yaşama hakkı var ama bugün hayvanlarımıza zarar verenler, bir başka gün insanlara da zarar verir hale gelebilir. Mutlaka tedbir alınmalı." dedi.

- "Kuzular yaklaşık 5 saat annelerini aradı"

Telef olan hayvanların kuzularının olay anından sonra yaklaşık 5 saat gezinerek annelerini aradığını ifade eden Taşkın, köpeklerin kuduz olma ihtimaline karşı, çalışanlarıyla birlikte kuduz aşısı olduklarını sözlerine ekledi.