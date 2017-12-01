Konya'da cinayet: 1 ölü

KONYA (AA) - Konya'da otomobilinde Azerbaycan uyruklu kadın tarafından bıçakla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu Aysel E. (27) evde 9 aylık çocuğu Emir E'yi hareketsiz görünce, çocuğunu birlikte yaşadığı Ümit Göker (34) ile hastaneye götürdü.

Doktorlardan, çocuğunda boğulma emaresi görüldüğünü öğrenen Aysel E. ile Ümit Göker arasında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde, 15 EP 946 plakalı otomobilin içinde tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda bıçakla yaralanan Göker, kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Şüpheli Aysel E, polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Numune Hastanesine getirilen şüpheli Aysel E. burada gazetecilerin "Neden öldürdünüz?" sorusuna, "Bebeğimi battaniye ile boğdu. O yüzden yaptım. Pişmanım" cevabını verdi.

Aysel E. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Tedavisi devam eden bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.