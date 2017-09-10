Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Maçın ardından Sergio Agüero Ahmet Çakıroğlu
Renault, Volkswagen'i solladı
Liderliği Renault kaptı
Bodrum'da “Geleneksel 5. Balık Avı Festivali“
Balık Avı Festivali başladı
Plak Günleri başladı
Plak Günleri başladı
Bodrum caz yaptı
Bodrum caz yaptı
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
Esnaf sayısındaki artış sürüyor

Konya'da düğünde maganda kurşunu: 1 ölü

KONYA (AA) - Konya'nın Yunak ilçesinde düğünde havaya rastgele ateş açılması sonucu 1 kişi öldü.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi'ndeki bir yakınının düğüne katılan Ahmet U, pompalı tüfekle havaya ateş açtı.Tüfekten...

Konya'da düğünde maganda kurşunu: 1 ölü

KONYA (AA) - Konya'nın Yunak ilçesinde düğünde havaya rastgele ateş açılması sonucu 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi'ndeki bir yakınının düğüne katılan Ahmet U, pompalı tüfekle havaya ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği, damadın ağabeyi Yılmaz Tunç (49), ağır yaraalandı.

Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tunç, ardından ambulansla Akşehir ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi. Yılmaz Tunç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili Ahmet U. gözaltına alındı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Havaya Ateş AçıldıKonya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5