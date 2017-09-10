Konya'da düğünde maganda kurşunu: 1 ölü

KONYA (AA) - Konya'nın Yunak ilçesinde düğünde havaya rastgele ateş açılması sonucu 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi'ndeki bir yakınının düğüne katılan Ahmet U, pompalı tüfekle havaya ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği, damadın ağabeyi Yılmaz Tunç (49), ağır yaraalandı.

Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tunç, ardından ambulansla Akşehir ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi. Yılmaz Tunç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili Ahmet U. gözaltına alındı.