Konya'da FETÖ/PDY çatı davası

KONYA (AA) - Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "çatı yapılanması"na ilişkin görülen davayı izleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, "Bağımsızlığı ve tarafsızlığı teminat altına alınmış olan Türk yargısı artık milletimiz adına hesap soruyor." dedi.

Sorgun, haklarında dava açılan 191'i tutuklu 527 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY çatı davasını takip etmek için Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, AK Parti Genel Merkez avukatları, AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan ile AK Parti Konya il ve ilçe teşkilatları üyeleriyle birlikte Konya Adalet Sarayı'na geldi.

Sorgun, Adliye binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünün 12 Eylül 1980 darbesinin de 37. yılı olduğunu anımsattı.

FETÖ'nün yaptığı işin darbe girişiminden öte bir işgal girişimi olduğunu ifade eden Sorgun, "Abartarak değil inanarak söylüyorum. Çünkü bir yabancı işgal gücü devletimize saldırsaydı ancak milletin Meclisi'ne, devletin, milletin temsil makamı olan Cumhurbaşkanlığına, en kritik zamanlarda milletimizi korumakla görevlendirilmiş olan Özel Kuvvetlere saldırırdı. FETÖ de bunu yaptı." diye konuştu.

- "Milletimiz adına bu davaların takipçisiyiz"

Sorgun, birçok ilde FETÖ davalarının devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bağımsızlığı ve tarafsızlığı teminat altına alınmış olan Türk yargısı, artık milletimiz adına hesap soruyor. Ben Ankara Sincan'daki davalara da defalarca milletvekillerimizle birlikte katıldım. Süreci hep birlikte takip ediyoruz. Çünkü bu işgal girişiminin mağduru 250 şehit, 2 bin 196 gazi ve bütün millet. Biz de ikinci kez bombalanarak gazi olmuş bir Meclis'in üyeleri olarak bu davaların takipçisiyiz. Milletimiz adına bu davaların takipçisiyiz."

- "Bu işe kalkışanların da en ağır şekilde cezalarını çekeceklerini düşünüyorum"

Bir daha 15 Temmuz gibi bir olay yaşamamak için dua ettiklerini anlatan Sorgun, "Merhum Mehmet Akif Ersoy; 'Allah bir daha bu devlete İstiklal Marşı yazdırmasın' diyor. Ben de 'Allah bir daha bu millete 15 Temmuz'ları göstermesin' diyorum. PKK, DHKP-C nereye kaçıyor ve sığınıyorsa, bugün FETÖ'nün elebaşları da o ülkelere gidip sığınıyor ve himaye görüyorlar. Bu işe kalkışanların da en ağır şekilde cezalarını çekeceklerini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.