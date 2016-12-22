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Konya'da FETÖ/PDY soruşturmasında 6 gözaltı

KONYA (AA) - Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 6 öğretmen gözaltına alındı.Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmaya ilişkin, FETÖ/PDY ile...

Konya'da FETÖ/PDY soruşturmasında 6 gözaltı

KONYA (AA) - Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 6 öğretmen gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmaya ilişkin, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen bazı öğretmenler hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 6 şüpheli, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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