Konya'da FETÖ/PDY soruşturmasında 6 gözaltı

KONYA (AA) - Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 6 öğretmen gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmaya ilişkin, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen bazı öğretmenler hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 6 şüpheli, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.