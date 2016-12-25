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Konya'da gasp iddiası

- Sopayla darbettikleri kişinin cep telefonunu gasbettiği ileri sürülen Suriye uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı - Gasp anı, güvenlik kameralarına yansıdı

Konya'da gasp iddiası

KONYA (AA) - Konya'da sopayla darbettikleri kişinin cep telefonunu gasbettiği iddia edilen Suriye uyruklu 6 şüpheli yakalandı.

İddiaya göre, Suriye uyruklu 6 zanlı, merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Kale Sokağı'nda önünü kestikleri Ahmet Ali Ç'yi sopayla darbederek, cep telefonunu gasbetti.

İhbar üzerine harekete geçen polis, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Yapılan araştırmada, kimlikleri tespit edilen Suriye uyruklu 6 şüpheli, adreslerine yapılan baskınla gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların Ahmet Ali Ç'yi gasbetme anı güvenlik kameralarına da yansıdı

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GaspKonyaSuriye Uyruklu
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