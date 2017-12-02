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Konya'da gasp iddiası

- Meram ilçesinde bir kadının çantasını bıçak zoruyla gasbettikleri öne sürülen 2 zanlı yakalandı

Konya'da gasp iddiası

KONYA (AA) - Konya'nın merkez Meram ilçesinde, bir kadının çantasını gasbettikleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Fatma Çaymaz'ın (26), içinde yüzük ve bir miktar para bulunan çantası, Harmancık Mahallesi'nde, 2 kişi tarafından bıçak zoruyla gasbedildi.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, zanlıların içinde bulunduğu 42 BRZ 27 plakalı kamyoneti durdurmak istedi.

İkazlara aldırmadan kaçmaya çalışan İbrahim K. ve Kerim A, kısa süren kovalamaca sonunda yakalandı.

Araçta yapılan aramada Çaymaz'a ait çanta bulundu.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen İbrahim K. ve Kerim A, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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