Konya'da hurda araç deposunda yangın

KONYA (AA) - Konya'da hurda araçların bulunduğu depoda çıkan yangında 10 araç zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde hurda araçların bulunduğu bir depoda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, çok sayıda aracı etkisi altına aldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık yarım saat süren çalışma sonunda güçlükle kontrol altına alarak söndürdü.
Depodaki 10 aracın zarar gördüğü yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışma sürüyor.