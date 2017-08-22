Konya'da hurda hırsızlığı güvenlik kamerasında

KONYA (AA) - Konya'da bir gün arayla ikinci kez geldikleri sanayi sitesinde hurda hırsızlığı yapan iki zanlı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, cumartesi günü, merkez Karatay ilçesinde bulunan BÜSAN Sanayi Sitesinin hurdalık bölümüne kamyonetle gelen yüzleri maskeli iki kişi, çok sayıda malzemeyi araca yükleyip kaçtı.

Aynı yere bir gün sonra yeniden gelen ve bu kez daha fazla malzeme doldurabilmek için kamyonete kafes monte eden iki hırsız, toplam 10 bin lira değerinde hurda malzeme çaldı.

Bir gün arayla aynı yere ikinci kez gelen zanlılar, güvenlik kamerasınca da görüntülendi.

Görüntülerde cumartesi günü kamyonetle gelen ve araca hurda malzemeleri yükleyen hırsızların, bir gün sonra kafes monte ettikleri kamyonetle yeniden gelmeleri ve malzemeleri çalmaları görülüyor.

Polisin, şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.