KONYA (AA) - Türkiye genelinde 4 saat süren "Huzur Ramazan 2 Uygulaması" kapsamında, Konya'da kumar ve tombala oynatılan yerlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde aralarında kahvehane, dernek lokali ve kumar oynatıldığı tahmin edilen iş yerleri bulunan 12 adrese baskın yaptı.

Söz konusu yerlerde, 36 ekibin katılımıyla yapılan aramalarda ruhsatsız 1 av tüfeği ve bu silaha ait 4 adet fişek ele geçirildi.

Toplam 279 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması yapılırken arandığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Bir kahvehane ve bir derneğe ruhsatları bulunmadığı, 5 işyerine sigara içilmesine izin verildiği, 11 kişiye de kapalı alanda sigara içtikleri için Kabahatler Kanunu uyarınca para cezası uygulandı.