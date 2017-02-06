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Konya'da iki ayrı zincirleme trafik kazası

- Kent merkezinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle iki ayrı noktada 40'tan fazla aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi - Kazalarda yaralanan 38 kişi hastanelere kaldırıldı

Konya'da iki ayrı zincirleme trafik kazası

KONYA (AA) - Konya kent merkezinde iki ayrı noktada meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 38 kişi yaralandı.

Konya-Ankara karayolu ASTİM Sanayi sitesi yakını ve bu yolu İstanbul Çevreyolu'na yoluna bağlayan Aliya İzzet Begoviç Caddesi'nde, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle, aralarında belediye otobüsü ve işçi servis araçlarının da bulunduğu 40'tan fazla aracın karıştığı iki ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazalarda, ilk belirlemelere göre 38 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Yaşanan kazalar nedeniyle ulaşıma kapanan karayolunun tekrar açılması için çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
KonyaTrafik Kazası
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