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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 CFV 86 plakalı otomobil, Ereğli-Karapınar karayolunun 22. kilometresinde...

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 CFV 86 plakalı otomobil, Ereğli-Karapınar karayolunun 22. kilometresinde Hayati Saktaş idaresindeki 42 V 1059 plakalı otomobille çarpışarak şarampole devrildi.

42 CFV 86 plakalı otomobilde bulunan Hülya Öztürk (36) kaza yerinde, Rabia Kömür ise kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Aynı hastaneye kaldırılan 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada, kazadan bir süre sonra alev alan 42 CFV 86 plakalı otomobil, Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

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