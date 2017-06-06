Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe ekonomi emekli aylığı
Emekliye bayram müjdesi
Emekliye bayram müjdesi
Futbolda en çok o kazandı
Futbolda en çok o kazandı
Festivallerin en iyileri İstanbul Modern'de
İstanbul bu hafta filme doyacak
  AR-GE mühendisi yetiştiriyorlar
  Ar-Ge mühendisi yetiştiriyorlar
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

- İki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

KONYA (AA) - Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Hasan Üçbaş yönetimindeki 34 SN 2362 plakalı otomobil, Konya-Beyşehir karayolunun 50. kilometresindeki Sağlık Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen Cemil Tutar idaresindeki 07 LB 532 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobillerde bulunan Raziye Üçbaş ve Halime Tutar kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücüler Üçbaş ve Tutar ile araçlarda bulunan Asiye Üçbaş ve Sılanur Tutar ise ambulanslarla kaldırıldıkları Konya'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Sılanur Tutar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cesetler otopsi için morga kaldırıldı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
2 Ölü 4 YaralıKonyaKonya-Beyşehir KarayoluOtomobilTrafik Kazası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5