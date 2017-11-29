Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Ordino henüz kaldırılmadı! Growtech yardım kampanyası
Antalya'da kuvvetli yağış
Antalya'da kuvvetli yağış
İslami finans hızlı büyüyor
İslami finans hızlı büyüyor
Cepte rekor kırdık
Cepte rekor kırdık
Kırsal kalkınmaya destek
Kırsal kalkınmaya destek
Lezzet sokağa çıktı
Lezzet sokağa çıktı

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

- Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsünün ters istikamette ilerlediği iddia edildi

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

KONYA (AA) - Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Hasan Ç. (23) idaresindeki 42 PE 007 plakalı otomobil, Konya-Seydişehir karayolunun 50. kilometresinde Mehmet Bükücü yönetimindeki 42 K 7202 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Hasan Ç, aynı araçtaki Zeynep (29), Raziye Berra (11), Ahmet Ali (9) ve Havvanur Yüksel (9), Safiye Ç. (23) ve İbrahim Ç. (21) ile diğer otomobilde bulunan sürücü Mehmet Bükücü ve Havva Gülay Bükücü yaralandı.

Sağlık ekiplerince Konya Eğitim ve Araştırma ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanelerine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, 7 kişi bulunan 42 PE 007 plakalı aracın sürücüsü Hasan Ç'nin, Seydişehir'den Konya istikametine ters yönde ilerlediği iddia edildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KonyaOtomobilTrafik Kazası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5