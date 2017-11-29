Konya'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

KONYA (AA) - Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Hasan Ç. (23) idaresindeki 42 PE 007 plakalı otomobil, Konya-Seydişehir karayolunun 50. kilometresinde Mehmet Bükücü yönetimindeki 42 K 7202 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Hasan Ç, aynı araçtaki Zeynep (29), Raziye Berra (11), Ahmet Ali (9) ve Havvanur Yüksel (9), Safiye Ç. (23) ve İbrahim Ç. (21) ile diğer otomobilde bulunan sürücü Mehmet Bükücü ve Havva Gülay Bükücü yaralandı.

Sağlık ekiplerince Konya Eğitim ve Araştırma ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanelerine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, 7 kişi bulunan 42 PE 007 plakalı aracın sürücüsü Hasan Ç'nin, Seydişehir'den Konya istikametine ters yönde ilerlediği iddia edildi.