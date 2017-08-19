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Konya'da inşaattan düşen engelli genç öldü

KONYA (AA) - Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir inşaatın 2. katının balkonundan düşen engelli genç, yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Necati Kalaycıoğlu Caddesi'nde inşaat halindeki apartmanın 2. katındaki satın aldıkları daireye...

Konya'da inşaattan düşen engelli genç öldü

KONYA (AA) - Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir inşaatın 2. katının balkonundan düşen engelli genç, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Necati Kalaycıoğlu Caddesi'nde inşaat halindeki apartmanın 2. katındaki satın aldıkları daireye giden bedensel engelli Ramazan Işık (24), evin içini bir süre gezdikten sonra balkona çıktı.

Balkondan dengesini kaybederek toprak zemine düşen Işık, kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Işık'ın, 2015 yılında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde göreve başladığı, bakmaya gittiği evi de evlenme düşüncesiyle kısa süre önce aldığı öğrenildi.

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