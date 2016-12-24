Konya'da kar yağışı

KONYA (AA) - Konya kent merkezinde üç gündür aralıklarla süren kar yağışı sonrası Mevlana Müzesi ve çevresindeki tarihi mekanlar beyaza büründü.

Kar sonrası Mevlana Müzesi, Sultan Selim Camii ve diğer tarihi mekanlar beyaz örtü ile kaplandı.

"Ne olursan ol yine gel" çağrısına uyarak dünyanın dört bir yanından turistlerin akın ettiği, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen mekanları arasında yer alan Mevlana Müzesi, havadan görüntülendi.

Mevlana'nın mezarının üstünde yer alan "Kubbe-i Hadra"nın (Yeşil Kubbe)" karın beyazlığı ile muhteşem uyumu görüntülere yansıdı.

Tasavvufta Mevlevi yolunun öncüsü, düşünce adamı Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin türbesinin bulunduğu müze, 7-17 Aralık'ta gerçekleştirilen "Şeb-i Arus" etkinliklerinde yaşanan yoğunluğun aksine, hava koşulları nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

