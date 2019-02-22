KONYA (AA) - Selçuk Üniversitesi (SÜ), Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Konya Ticaret Borsası (KTB) iş birliğinde Kenevir Çalıştayı düzenlendi.

KTB Meclis Başkanı Namık Köklüsoy, KTB Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda, ürün çeşitliliğinin artırılması, verim ve kalitenin yükseltilmesinin önemli bir konu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kenevir ekimine yönelik sözlerinin son derece isabetli olduğunu belirten Köklüsoy, şöyle konuştu:

"ABD'nin 1970'lerden itibaren dayatması ile yıllık üretimi bir tona kadar düşen kenevirde ciddi bir potansiyel var. Ancak geçmişte bize 'kenevir ekmeyin' diyenler bugün dünya kenevir piyasasını ellerinde bulundurmaktadır. Kenevir pazarının, 2025'te 20 milyar doların üzerine çıkması beklenmektedir. Kenevir ekiminin çok farklı alanlarda çok farklı faydaları vardır. Çevreye sağladığı yararlar bir yana ilaç, kağıt, biyoyakıt, kumaş, otomotiv, petrokimya, medikal, çeşitli hastalıkların tedavisi gibi çok sayıda alanda kullanılmaktadır."

- "Bölgemizin ürün çeşitliliğini artıracaktır"

Konya'nın kenevir üretiminde önemli bir bölge olabileceğine işaret eden Köklüsoy, "Üretimin Konya'ya da verilmesi bölgemizin ürün çeşitliliğini artıracaktır. Onun için bu süreci sağlam ve sağlıklı bir şekilde planlamak gerekiyor. Amaç ülkemizin sadece askeri açıdan değil ekonomik olarak da dışarıya bağlılığını kaldırmaktır." diye konuştu.

KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı da çalıştayın kenevir üretiminin önemine dikkati çekeceğini ifade ederek, sonuç raporunun ilgili kurumlarla paylaşılacağını aktardı.

SÜ Ziraat Fakültesi Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fikret Akınerdem moderatörlüğünde gerçekleştirilen çalıştayda, kenevirin genel ve endüstriyel kullanımı, değeri, Türkiye'de yetiştiriciliğinin yeri, ülke ve bölge ekonomisine katkıları ele alındı.

Programa, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar, Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, akademisyen ve davetliler katıldı.