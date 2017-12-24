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Konya'da kış

-Seydişehir-Antalya karayolu Alacabel mevkisinde zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor

Konya'da kış

KONYA (AA) - Kar yağışı Konya'nın Seydişehir ilçesinde hayatı olumsuz yönde etkilerken Seydişehir-Antalya karayolu Alacabel mevkisinde zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.

Seydişehir-Antalya karayolunun 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde, kar ve tipi nedeniyle ulaşım zorlukla sağlanıyor.

Seydişehir Bölge Trafik ekipleri, Karayolları 36. Şube Şefliği Bakımevi Kavşağı’ndan itibaren çekici türündeki ve zincirsiz araçların yola devam etmesine izin vermiyor. Zincir ve takoz bulunan otomobil ve otobüslerin geçişine kontrollü izin veriliyor.

Yetkililer sürücüleri uyarırken, karayolları ekipleri yolun trafiğe açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.


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Anahtar Kelimeler:
AlacabelKarSeydişehirTrafik
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