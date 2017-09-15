Konya'da makilik alanda yangın

KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışması sürüyor.

Akşehir-Isparta karayolu yakınındaki makilik alanda, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda personel ve arazöz ile müdahalede bulunuyor.

Akşehir'den gelen itfaiye ekiplerinin de destek verdiği söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının, ilçedeki ormanlık alana sıçrama riskinin bulunmadığı bildirildi.

Alevlerin, ilçeye bağlı Engili Mahallesi'ndeki evlere yayılmaması için ekipler tarafından önlem alındı.

Ekiplerin müdahalesi sonucunda, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.



