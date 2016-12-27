Konya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Suriye uyruklu Abdullahy Şaben (33) idaresindeki 42 MA 987 plakalı otomobil, Karapınar-Ereğli karayolunun 25. kilometresinde buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü Şaben ile otomobilde bulunan Suriye uyruklu Muhammed Nurettin El Ahmet (16), Ahmet Alha Gabas (50) yaralandı.
Hastanelere kaldırılan yaralılardan Muhammed Nurettin El Ahmet, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.