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Konya'da otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

- Polis, kazada hayatını kaybeden sürücüyü telefonla arayan kişiye ölüm haberini veremedi

Konya'da otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

KONYA (AA) - Konya'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Cumali Güllü (19) yönetimindeki 26 PV 670 plakalı otomobil, merkez Karatay ilçesi Okyar Caddesi kavşağında şarampole devrildi.

Kazada sürücü Güllü ile otomobildeki Turgut Özbay (24), olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Hacı Ahmet Özbay, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıya müdahale ettiği sırada kazada hayatını kaybeden Cumali Güllü'nün cep telefonu çaldı. Telefona cevap veren polis, gencin yakınına ölüm haberini veremedi. Polis, telefondaki kişiye sürücünün yaralı olduğunu söyledi.

Ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Özbay'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından Cumali Güllü ve Turgut Özbay'ın cenazeleri, otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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KonyaTrafik Kazası
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