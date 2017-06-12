Konya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Yunak ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Bahattin Aslan (21) idaresindeki 42 TU 607 plakalı otomobil, Akşehir-Yunak karayolunun 15. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile Muhammet Nuri Aslan (19), Cansu Gürsoy (21) ve Hicran Kiraz (15) yaralandı.
Ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Muhammet Nuri Aslan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Durumu ağır olan sürücü Aslan, Akşehir Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.