Konya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

KONYA (AA) - Konya'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ahmet Ermiş (58) yönetimindeki 42 DJS 43 plakalı otomobil, Konya-Seydişehir karayolunun 50. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.
Otomobilde bulunan sürücünün eşi Nimet Ermiş (57), olay yerinde hayatını kaybetti.
Araçta sıkışan sürücü ile torunu Ela Ermiş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan ve durumları ağır olan yaralılar, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.