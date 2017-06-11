Konya'da park halindeki otomobil yandı

KONYA (AA) - Konya'da park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Kirmani Sokak'ta park halinde bulunan 06 AH 7362 plakalı otomobilin motor kısmında belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, aracın ön kısmını kapladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.
Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.