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Konya'da polis-şüpheli kovalamacası

- Selçuklu ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobildekiler, aracın lastiklerine ateş açılarak durduruldu

Konya'da polis-şüpheli kovalamacası

KONYA (AA) - Konya'da polisin şüphe üzerine durdurmak istediği araçtakiler kaçınca, otomobil lastiklerine ateş açılarak durduruldu.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde şüphe üzerine 52 PC 791 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan araçtaki iki kişi, hızla kaçmaya başladı. Kovalamaca sonunda otomobil, lastiklerine ateş açılarak durdurulabildi.

İki şüpheli gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulunduğu öğrenildi.

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