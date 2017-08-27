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Konya'da rehin alınan kişinin darbedildiği iddiası

KONYA (AA) - Konya'da alacak verecek yüzünden rehin alındığı ileri sürülen kişi, darbedildikten sonra evinin önüne bırakıldı.Merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi Beykoz Sokağı'nda bir kişinin silah zoruyla rehin alındığı ihbarı...

Konya'da rehin alınan kişinin darbedildiği iddiası

KONYA (AA) - Konya'da alacak verecek yüzünden rehin alındığı ileri sürülen kişi, darbedildikten sonra evinin önüne bırakıldı.

Merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi Beykoz Sokağı'nda bir kişinin silah zoruyla rehin alındığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Çelik yeleklerini giyen polis ekipleri, sokak çıkışlarını kapattı. Özel Harekat ekipleri de mahalle yakınına gelerek müdahale için hazır bekletildi.

Sokağa giren polis ekipleri, şüphelilerin rehin aldığı Mehmet K'nın (52), bölgeye ekiplerin sevk edildiği sırada başka bir adrese kaçırıldığını tespit etti.

Bir süre sonra Mehmet K'nın, Ziya Barlas Mahallesi'ndeki evinin önünde darbedilmiş halde bulunduğu bilgisi üzerine, söz konusu adrese polis ve 112 Acil Servis ekibi gönderildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet K, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Mehmet K'nın, polis verdiği ilk ifadesinde, 5 bin lira borç aldığı kişilerin kendisinden 50 bin lira istediğini, kabul etmeyince de rehin alınarak, darbedildiğini söylediği öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
KonyaSilahlı Kavga
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