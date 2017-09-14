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Konya'da sahte içki operasyonu

- Hüyük'te çok sayıda sahte içki bandrolü, doluma hazır içki şişesi ile 120 litre etil ve metil alkol ele geçirildi

Konya'da sahte içki operasyonu

KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, çok sayıda sahte içki bandrolü, doluma hazır içki şişesi ile 120 litre etil ve metil alkol ele geçirildi.

Hüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki farklı iki adreste sahte içki üretildiği bilgisine üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, ilçeye bağlı Selki ve Kıreli mahallelerindeki sahte içki imalatı ve satışı yapıldığı tespit edilen 2 eve operasyon düzenledi.

Aramalarda, bin 142 adet sahte içki bandrolü, 892 adet doluma hazır rakı ve votka şişesi, bin 321 adet şişe kapağı, 120 litre etil ve metil alkol, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ev sahipleri A.K. ve Ö.U. ile bu kişilere sahte içki üretiminde yardım ettiği ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan Ö.U. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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