Konya'da seyir halindeki tır yandı

KONYA (AA) - Konya'da seyir halindeyken alev alan tırdaki yangın, itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü.
Halil Kütahya yönetimindeki 06 EV 8232 plakalı tırın dorsesinde, Konya-Ankara karayolunun 22. kilometresinde, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Yükselen dumanı fark eden sürücü, aracını yol kenarında durdurup çekiciyi dorseden ayırdı.
Kısa sürede büyüyen yangın, köpük tabak yüklü dorsenin tamamını sardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını güçlükle kontrol altına alarak söndürdü.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışma sürüyor.