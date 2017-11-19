Konya'da silahlı kavga: 2 yaralı

KONYA (AA) - Konya'da birbirlerinden şikayetçi olmak üzere geldikleri polis merkezinin bahçesinde karşılaşan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Aralarında uzun süredir husumet bulunduğu öğrenilen iki ailenin üyeleri, birbirlerinden şikayetçi olmak üzere merkez Karatay ilçesindeki Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'ne geldi.

Polis merkezinin bahçesinde karşılaşan iki ailenin fertleri arasında çıkan kavgada Y.C.K'nın (13) yanında getirdiği tabancayla ateş açması sonucu E.C.Z (14) ile teyzesi Gürcü Y. yaralandı.

Polis ekipleri şüpheli Y.C.K'yi yakalayarak elindeki silahı aldı.

Yaralanan E.C.Z. ve Gürcü Y. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

E.C.Z'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

