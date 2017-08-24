Konya'da silahlı saldırı: 2 yaralı

KONYA (AA) - Konya'da bir iş yeri sahibi ve çalışanı, tırla gelen iki kişi tarafından tabancayla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi'ndeki bir iş yerine 42 FEP 76 plakalı tırla gelen iki ile iş yeri sahibi Mesut Şakar ve çalışanlardan Mevlüt Altıntaş arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Şakar ve Altıntaş tabancayla yaralandı. Yaralılar, Başkent Üniversitesi Konya Hastanesine kaldırıldı.

Geldikleri tırla olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.