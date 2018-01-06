Konya'da silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde bir inşaat firmasının bürosuna düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı.

Hacı Mütahir Mahallesi Çavuşlu Sokağı'ndaki Aygın Apartmanı'nda bir inşaat firmasına ait büroda silah sesleri duyulması üzerine durum polise bildirildi.

Olay yerine gelen ekipler, kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Durumu ağır olan bir kişi ise Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.







