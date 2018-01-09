Konya'da STK'lere AB yardımları anlatıldı

KONYA (AA) - Konya'da, AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Sivil Toplum Sektörü Çalıştayı düzenlendi.

Proje Uygulama Başkanı Bülent Özcan, bir otelde gerçekleştirilen çalıştayda, sivil toplum kuruluşlarına (STK) sağlanan destek programına ilişkin görüş almak üzere kentlerde programlar düzenlediklerini söyledi.

Yılın ilk çalıştayının Konya'da yapıldığına dikkati çeken Özcan, STK'lerden bu programlara ilişkin yoğun talep geldiğini dile getirdi.

Özcan, STK'lerin Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin bir parçası haline getirilmesinin büyük önem taşıdığına işaret ederek, AB ile ilişkilerde en önemli paydaşlardan birinin STK'ler olduğunu vurguladı.

Sivil toplumun kapasitesinin güçlendirilmesini ve Türkiye ile AB üyesi ülkelerin STK'leri arasında diyaloğun geliştirilmesini hedeflediklerini bildiren Özcan, şöyle konuştu:

"STK'lere sağlanan desteklerle ilgili zaman zaman sorunlar yaşanıyor. AB-Türkiye ilişkilerinin gündemine bağlı olarak bazı durumlarda finansman alamadığımız durumlar oldu. 2014'ten itibaren 2020'ye kadar katılım öncesi mali yardım desteğinde AB'ye şöyle bir öneride bulunduk, '2014'ten sonra sivil toplumu sektör olarak ele alalım. Dolayısıyla kendi içerisinde tanımlanmış bir bütçesi, yol haritası olsun. STK'ler ile bir araya gelelim, bu doğrultuda bu kaynakları kullanalım'. Bu önerimiz kabul edildi. Sivil toplum sektör haline geldi. AB kaynaklarını kullanma adına STK'ler ile bir araya geliyoruz. Düşüncelerini alıyoruz. Bu kaynakları Türkiye'nin hangi ihtiyaçları doğrultusunda kullanmamız gerektiği konusunda danışma süreci yürütüyoruz."

Çalıştayda, sivil toplum sektörü ve programlama süreci ile STK'lere sağlanacak desteklere ilişkin bilgi verildi.