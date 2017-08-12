Konya'da tahliye kanalına giren iki kişi boğuldu

KONYA (AA) - Konya'nın Çumra ilçesinde tahliye kanalında boğulan Afganistan uyruklu iki kişinin cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Çumra ilçesindeki Karkın tahliye kanalında suya giren iki kişi kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
Aramalara rağmen suya girenlere ulaşılamayınca olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri çağrıldı.
Dalgıçların yaptığı çalışmalar sonucunda Afganistan uyruklu Dadollah Beygzadeh (23) ile Ahmet Belal Rouzioghli'nin (24) cesetlerine ulaşıldı.
Olay yerindeki incelemenin ardından cesetler, otopsi için Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.