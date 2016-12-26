Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Futbolda en iyi çıkış yapan 11 belirlendi
İşte en iyi 11 futbolcu
Hizmet ihracatında ilk 500 belli oldu
Uçuranlar ilk iki sıraya uçtu
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...

Konya'da tarihi eser operasyonu

- Ereğli ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu kamyonette, Roma dönemine ait sunak taşı bulundu

Konya'da tarihi eser operasyonu

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu kamyonette, Roma dönemine ait sunak taşı bulundu.

Polis ekipleri, ilçeye bağlı Gülbahçe Mahallesi'nde şüphelendiği Mustafa U. (36) yönetimindeki kamyoneti durdurdu.

Yapılan aramada kamyonetin kasasında, Roma dönemine ait olduğu belirtilen sunak taşı ele geçirildi. Sürücü Mustafa U. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Yapılan incelemenin ardından sunak taşı, Ereğli Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Müze Müdürlüğü yetkilileri, taşın üzerinde boğa başı, insan büstü, bir elinde üzüm salkımı, diğer elinde ise buğday başağı tutan sakallı bereket tanrısı figürlerinin bulunduğunu belirtti.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Ereğlide Roma Dönemine Ait Sunak Taşı Ele Geçirildi.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.