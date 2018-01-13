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Konya'da üçüncü kattan düşen bebek ağır yaralandı

KONYA (AA) - Konya'da üçüncü kattaki evlerinin penceresinden düşen 13 aylık bebek, ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesi Beyhan Sokak'taki 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairede yaşayan...

Konya'da üçüncü kattan düşen bebek ağır yaralandı

KONYA (AA) - Konya'da üçüncü kattaki evlerinin penceresinden düşen 13 aylık bebek, ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesi Beyhan Sokak'taki 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairede yaşayan 13 aylık Ahmet Eroğlu, pencereden düştü.

Beton zemine düşen Eroğlu'nu yaralı halde gören komşuların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekipleri geldi.

İlk müdahalesi yapıldıktan sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Eroğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polisin soruşturması sürüyor.

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